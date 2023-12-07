Рязанцам показали, как будет выглядеть КДЦ «Октябрь» после реконструкции

Команда Архитекторы.РФ показала, как может выглядеть КДЦ «Октябрь» в Дашково-Песочне после реконструкции.
В культурно-досуговом центре планируют сохранить кинозал, который будет использоваться как многофункциональная площадка. Также в «Октябре» создадут помещения для кружков и секций и благоустроят прилегающую территорию.
Мэр Рязани Виталий Артемов рассказал, что концепция разработана в соответствии с пожеланиями жителей района:
Техническая оценка состояние здания и разработка проекта реконструкции запланированы на 2024 год. На это потратят 10 миллионов рублей.