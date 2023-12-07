Четверг, 7 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанцам показали, как будет выглядеть КДЦ «Октябрь» после реконструкции

7info 2
Фото: Виталий Артемов ВКонтакте
spot_img

Команда Архитекторы.РФ показала, как может выглядеть КДЦ «Октябрь» в Дашково-Песочне после реконструкции.

В культурно-досуговом центре планируют сохранить кинозал, который будет использоваться как многофункциональная площадка. Также в «Октябре» создадут помещения для кружков и секций и благоустроят прилегающую территорию.

Мэр Рязани Виталий Артемов рассказал, что концепция разработана в соответствии с пожеланиями жителей района:

«Октябрь» должен остаться культурно-досуговым центром, доступным для людей всех возрастов и поколений.

Техническая оценка состояние здания и разработка проекта реконструкции запланированы на 2024 год. На это потратят 10 миллионов рублей.

Рязанцам показали, как будет выглядеть КДЦ «Октябрь» после реконструкции
Рязанцам показали, как будет выглядеть КДЦ «Октябрь» после реконструкции
Рязанцам показали, как будет выглядеть КДЦ «Октябрь» после реконструкции

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах