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Четверг, 31 марта, 2022

Рязанца оштрафовали на 100 тысяч рублей за попытку подкупить полицейского

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Рязанца оштрафовали на 100 тысяч рублей за попытку подкупить полицейского

Александр Ильин

Жителя Клепиковского района Рязанской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. 

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Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, когда его остановили полицейские. 

Чтобы избежать административной ответственности, подсудимый попытался подкупить сотрудника ДПС 20 тысячами рублей. Однако эти действия были пресечены. 

30 марта суд вынес обвинительный приговор, назначив наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей.

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