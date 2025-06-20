РГУ имени С.А. Есенина начал принимать документы на поступление

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина начал прием документов от абитуриентов. Первыми подавшими заявления в старейший рязанский вуз, стали абитуриентки, которые планируют поступать в Институт психологии, педагогики и социальной работы. Исполняющий обязанности ректора Дмитрий Боков лично поздравил их с этим важным шагом.

РГУ имени С.А. Есенина – это большая дружная семья, где студентам готовы помочь в выборе пути и предоставить качественное образование. Вуз гарантирует получение актуальных знаний, бесценного опыта и новых навыков, которые станут основой для профессионального роста.

В 2025 году вуз принимает заявки на 30 направлений бакалавриата, 15 направлений магистратуры и 20 научных специальностей аспирантуры. На бюджетные места планируется принять 840 человек, а на платные – порядка 1500.

Приемная комиссия работает с 9:00 до 17:00 в будни и с 9:00 до 14:00 в субботу.

Адрес: г. Рязань, ул. Свободы, 46. (Здание физкультурно-оздоровительного комплекса, внутренний двор главного корпуса).

Полную информацию об условиях поступления и графике работы приёмной комиссии можно найти на сайте университета.