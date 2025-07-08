Резкое ухудшение погоды ожидается в Рязанской области 8 июля 

Во вторник, 8 июля, на территории Рязанской области ожидается ухудшение погоды. Экстренное метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, уже в ближайший час, с сохранением до конца суток, в регионе местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, град, ветер усилится до 12–17 метров в секунду.

Жителей Рязани и области призывают соблюдать осторожность, особенно вблизи рекламных конструкций, линий электропередач, высотных зданий.