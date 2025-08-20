Ремонт теплотрассы на улице Гагарина идет с опережением сроков

Участок магистральных тепловых сетей по ул. Гагарина — это один из объектов, на которых проводится капитальный ремонт по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Здесь, на участке от перекрестка с ул. Черновицкая до дома 93 по ул. Шевченко, заменено около 2 км тепловых сетей как подземных, так и надземных коммуникаций.

Подрядная организация ведет работы с опережением графика.

«На 5 дней раньше запланированного срока было начато заполнение горячей водой участка магистрального трубопровода. Эти работы будут продолжаться в течение суток, и после этого у части потребителей уже будет включено горячее водоснабжение», — прокомментировал ход работ главный инженер МУП РМПТС Сергей Терехов.

Также сегодня открылось движение транспорта на отрезке дороги от ул. Черновицкой до ул. Стройкова. Автобусы и маршрутные такси следуют по своим маршрутам. Троллейбусы №5 возобновят движение в ближайшие дни, после восстановления контактной сети.

Завершение всех работ с восстановлением благоустройства запланировано на середину сентября.

Кроме того, в целом по Рязани идет ремонт и замена теплосетей на 12 участках, общей протяженностью около 15 км. Все работы находятся на контроле и идут по графику.