Рейтинг малолитражек в B-классе по итогам 2021 возглавила Lada Vesta — Банкавто

Эксперты Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) проанализировали, как изменялись продажи наиболее популярных малолитражек B-класса. Hyundai Solaris неожиданно стал возмутителем спокойствия давно сформировавшегося сегмента, Volkswagen Polo сильнее других провалился в продажах, а Lada Vesta доросла до звания лидера рейтинга, говорится в пресс-релизе компании.

Рейтинг автомобилей В-класса в России давно сформировался и последние несколько лет практически не менялся. Тем интересней, что по итогам 2021 года он претерпел заметные изменения.

Прежде всего, здесь поменялся лидер. Частые простои конвейеров в Тольятти и более стабильная работа завода в Ижевске привели к тому, что автомобили Lada Vesta было проще купить, чем Granta. В итоге (пусть и совсем с небольшим преимуществом) лидером рейтинга оказалась именно первая модель. Всего покупателей нашли 113 698 Lada Vesta. В то время как Granta (111 430 а/м), оказавшаяся на втором месте, недосчиталась 12% от прежнего объема реализации.

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Kia Rio также потерял в объеме продаж за год (82 941 а/м; -6%). Но это не отразилось на его положении в рейтинге. Автомобиль по-прежнему остается третьим в абсолюте и первым среди всех иномарок.

А вот продажи его «брата» по концерну – Hyundai Solaris – возросли почти на четверть (61 061 а/м; +24%), обеспечив четвертое место в рейтинге малолитражек. Поставки комплектующих на завод под Санкт-Петербургом для этой модели проходили на удивление почти без задержек. Чего нельзя сказать про завод Volkswagen в Калуге. Эта одна из главных причин того, что Polo (48 887 а/м, -20%) провалился в продажах сильнее всех в B-классе, оказавшись на пятом месте.

По Skoda Rapid (41 680 а/м; +18%) автопроизводитель также не смог обеспечить сборку в нужных количествах, а в декабре продажи модели упали почти на треть. Но за счет роста в первой половине года модель показала итоговый годовой прирост, обеспечивший ей шестое место рейтинга.

Renault Logan и Sandero в продажах падали — на 9% и 14% соответственно. Французские малолитражки собирают в Тольятти, по соседству с Lada Granta. И почти всю вторую половину прошлого года они имели те же проблемы с комплектующими и логистикой, что и модели АвтоВАЗа.

На фоне дефицита большинства моделей Lada у АвтоВАЗа существенно выросли продажи прежде не особо востребованного хэтчбека X-Ray (22 107 а/м; +15%), занявшего девятое место рейтинга. Он, как известно, построен на платформе Renault Sandero, стоит примерно как Lada Vesta SW, но заметно поигрывает ей во вместительности, плавности хода и раньше сильнее уступал в популярности. И наконец, замкнул топ-10 хэтчбек Mini (1 403 а/м; -12%). Он традиционно очень существенно уступает в продажах прочим представителям B-сегмента и оказался в их компании только из-за схожести размеров, но отнюдь не имиджа.

В целом по итогам 2021 года количество автомобилей размерного класса В по-прежнему уверенно превышает отметку в полмиллиона. Однако в прошлом году продажи снизились примерно на 1,5%. В то же время нельзя сказать, что эта тенденция будет долгосрочной. Седаны и хэтчбеки малого класса остаются на нашем рынке самыми доступными машинами. В условиях низкой покупательной способности населения они в любом случае будут иметь спрос.

Топ-10 автомобилей B-класса по итогам 2021 года