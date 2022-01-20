Рейтинг малолитражек в B-классе по итогам 2021 возглавила Lada Vesta — Банкавто

Эксперты Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) проанализировали, как изменялись продажи наиболее популярных малолитражек B-класса. Hyundai Solaris неожиданно стал возмутителем спокойствия давно сформировавшегося сегмента, Volkswagen Polo сильнее других провалился в продажах, а Lada Vesta доросла до звания лидера рейтинга, говорится в пресс-релизе компании.
Рейтинг автомобилей В-класса в России давно сформировался и последние несколько лет практически не менялся. Тем интересней, что по итогам 2021 года он претерпел заметные изменения.
Прежде всего, здесь поменялся лидер. Частые простои конвейеров в Тольятти и более стабильная работа завода в Ижевске привели к тому, что автомобили Lada Vesta было проще купить, чем Granta. В итоге (пусть и совсем с небольшим преимуществом) лидером рейтинга оказалась именно первая модель. Всего покупателей нашли 113 698 Lada Vesta. В то время как Granta (111 430 а/м), оказавшаяся на втором месте, недосчиталась 12% от прежнего объема реализации.
Kia Rio также потерял в объеме продаж за год (82 941 а/м; -6%). Но это не отразилось на его положении в рейтинге. Автомобиль по-прежнему остается третьим в абсолюте и первым среди всех иномарок.
А вот продажи его «брата» по концерну – Hyundai Solaris – возросли почти на четверть (61 061 а/м; +24%), обеспечив четвертое место в рейтинге малолитражек. Поставки комплектующих на завод под Санкт-Петербургом для этой модели проходили на удивление почти без задержек. Чего нельзя сказать про завод Volkswagen в Калуге. Эта одна из главных причин того, что Polo (48 887 а/м, -20%) провалился в продажах сильнее всех в B-классе, оказавшись на пятом месте.
По Skoda Rapid (41 680 а/м; +18%) автопроизводитель также не смог обеспечить сборку в нужных количествах, а в декабре продажи модели упали почти на треть. Но за счет роста в первой половине года модель показала итоговый годовой прирост, обеспечивший ей шестое место рейтинга.
Renault Logan и Sandero в продажах падали — на 9% и 14% соответственно. Французские малолитражки собирают в Тольятти, по соседству с Lada Granta. И почти всю вторую половину прошлого года они имели те же проблемы с комплектующими и логистикой, что и модели АвтоВАЗа.
На фоне дефицита большинства моделей Lada у АвтоВАЗа существенно выросли продажи прежде не особо востребованного хэтчбека X-Ray (22 107 а/м; +15%), занявшего девятое место рейтинга. Он, как известно, построен на платформе Renault Sandero, стоит примерно как Lada Vesta SW, но заметно поигрывает ей во вместительности, плавности хода и раньше сильнее уступал в популярности. И наконец, замкнул топ-10 хэтчбек Mini (1 403 а/м; -12%). Он традиционно очень существенно уступает в продажах прочим представителям B-сегмента и оказался в их компании только из-за схожести размеров, но отнюдь не имиджа.
В целом по итогам 2021 года количество автомобилей размерного класса В по-прежнему уверенно превышает отметку в полмиллиона. Однако в прошлом году продажи снизились примерно на 1,5%. В то же время нельзя сказать, что эта тенденция будет долгосрочной. Седаны и хэтчбеки малого класса остаются на нашем рынке самыми доступными машинами. В условиях низкой покупательной способности населения они в любом случае будут иметь спрос.
Топ-10 автомобилей B-класса по итогам 2021 года
|№
|Марка и модель
|Продажи в 2021 году
|Продажи в 2020 году
|Динамика
|1
|Lada Vesta
|113 698
|107 281
|+6%
|2
|Lada Granta
|111 430
|126 112
|-12%
|3
|Kia Rio
|82 941
|88 064
|-6%
|4
|Hyundai Solaris
|61 061
|49 280
|+24%
|5
|Volkswagen Polo
|48 887
|58 445
|-20%
|6
|Skoda Rapid
|41 680
|35 240
|+18%
|7
|Renault Logan
|29 783
|32 628
|-9%
|8
|Renault Sandero
|22 386
|26 038
|-14%
|9
|Lada X-Ray
|22 107
|19 286
|+15%
|10
|Mini
|1 403
|1 589
|-12%