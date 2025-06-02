Разбили нос, залили перцовым баллончиком: драка произошла в рязанском троллейбусе

В рязанском троллейбусе 31 мая произошла драка. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Рязань».

Примерно в 15:25 в троллейбусе №5 молодая пара, которая, по словам очевидцев, находилась в состоянии алкогольного опьянения, начала ссориться с мужчиной из-за того, что в транспорте находятся дети, а влюбленные нецензурно высказывались при них.

«Пьяный мужчина (скорее всего, мигрант, нерусская внешность) полез к другому, девушка в испуге хотела убрать алкаша от своего мужчины, из-за чего ей разбили нос, глаз опух и был весь красный. Мужчине также разбили лицо, и после чего девушку и парня залили перцовым баллоном. Что было дальше, неизвестно, люди, залитые перцем, остались в троллейбусе вместе с женщиной-водителем», — пишут очевидцы.

Дети и другие пассажиры покинули транспорт на остановке «Радиоуниверситет». Здесь же вышла пара, находящаяся в нетрезвом виде.