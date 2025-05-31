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«Растерзают свои»: военкор Коц предсказал Зеленскому судьбу Каддафи

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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости России

«Растерзают свои»: военкор Коц предсказал Зеленскому судьбу Каддафи

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Владимиру Зеленскому грозит судьба ливийского лидера Муаммара Каддафи, предположил военный корреспондент Александр Коц в телеграм-канале.

Так он прокомментировал новость о том, что Зеленский купил на ярмарке книгу «Убить тирана. От Цезаря до Каддафи». Журналист отметил, что его защищали два круга охраны.

«Могут ответить в Киеве — его охраняют от агентов тирана Путина. Только если бы Путин хотел, Зеленский давно бы уже жарился на сковородке. А вместо него, не дай Бог, пришел бы кто-то умный», — уточнил Коц.

По его мнению, Зеленский за послдение годы превратился из народного лидера в невменяемого тирана.

«Растерзать его, как бывшего ливийского лидера, могут. Свои же», — добавил Коц.

Каддафи был убит 20 октября 2011 года в результате самосуда захватившими его в плен повстанцами.

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