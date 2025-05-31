«Растерзают свои»: военкор Коц предсказал Зеленскому судьбу Каддафи

Владимиру Зеленскому грозит судьба ливийского лидера Муаммара Каддафи, предположил военный корреспондент Александр Коц в телеграм-канале.
Так он прокомментировал новость о том, что Зеленский купил на ярмарке книгу «Убить тирана. От Цезаря до Каддафи». Журналист отметил, что его защищали два круга охраны.
По его мнению, Зеленский за послдение годы превратился из народного лидера в невменяемого тирана.
Каддафи был убит 20 октября 2011 года в результате самосуда захватившими его в плен повстанцами.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники