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Кино и ТВПроисшествия

Раскрыты страшные детали смерти актрисы Евгении Добровольской

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Актриса Евгения Добровольская за пару месяцев до смерти перестала выходить на связь, рассказал «МК» режиссер Художественного театра Николай Скорик.

По данным СМИ, все это время она провела в хосписе на обезболивающих.

«Мы переписывались. И последний раз это было несколько месяцев назад, а потом она перестала выходить на связь», — отметил Скорик.

Также он сообщил о ее реакции на страшный диагноз.

«Женя, когда узнала о своем онкологическом диагнозе, говорила только одно: «Я словно во сне. Я не верю, что это происходит со мной», — заявил он.

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По данным Mash, Добровольская ушла из жизни из-за острой сердечной недостаточности, которая наступила, предварительно, на фоне онкологического заболевания.

В 2024-м актриса сильно похудела, добавил телеграм-канал. Точная причина трагедии станет известна после медэкспертизы.

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