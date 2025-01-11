Раскрыты страшные детали смерти актрисы Евгении Добровольской

Актриса Евгения Добровольская за пару месяцев до смерти перестала выходить на связь, рассказал «МК» режиссер Художественного театра Николай Скорик.
По данным СМИ, все это время она провела в хосписе на обезболивающих.
Также он сообщил о ее реакции на страшный диагноз.
По данным Mash, Добровольская ушла из жизни из-за острой сердечной недостаточности, которая наступила, предварительно, на фоне онкологического заболевания.
В 2024-м актриса сильно похудела, добавил телеграм-канал. Точная причина трагедии станет известна после медэкспертизы.