Работодатели в Рязанской области задолжали 33,5 млн рублей заработной платы

Рязаньстат обнародовал сумму задолженности по зарплатам работодателей региона перед их сотрудниками. Задолженность составила 33,5 млн руб.

По сообщению ведомства, речь идёт об организациях, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства. Своевременно не получили зарплату 165 человек. Сумма просроченной задолженности в расчете на одного работника составила 203,1 тыс. рублей.

За май просроченная задолженность по заработной плате по сравнению с апрелем увеличилась на 1,8%, или на 578 тыс. рублей.