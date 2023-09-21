Работники Рязанской НПК стали победителями конкурса «Лучший по профессии — 2023»

В Уфе подвели итоги XVIII Смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди представителей основных рабочих профессий и инженерных специальностей дочерних обществ НК «Роснефть».

За звание лучших в финале конкурса боролись более 600 участников, среди них 8 представителей Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Работник РНПК Александр Ронжин завоевал золото в номинации «Машинист технологических насосов», Артем Пискарев и Дмитрий Мыськин заняли вторые места в номинациях «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и «Слесарь по ремонту технологических установок», третьим в номинации «Приборист контрольно-измерительных приборов и автоматики» стал Александр Назаров.

Представители Рязанской нефтеперерабатывающей компании продемонстрировали свои таланты по следующим направлениям: «Оператор технологических установок», «Машинист технологических насосов», «Машинист компрессорных установок», «Лаборант химического анализа», «Приборист контрольно-измерительных приборов и автоматики», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Оператор товарный», «Слесарь по ремонту технологических установок».

Первый этап конкурса представлял собой теоретический блок. Участники сдавали профессиональные тесты, включающие в себя в том числе знания вопросов в области промышленной безопасности и охраны труда. Второй этап – практическая часть, проходила на производственных объектах «Башнефти» в Республике Башкортостан. В нем каждый участник показал свои умения в выполнении технологических операций.

Объективную оценку знаний, умений и навыков конкурсантов, в том числе в области промышленной и пожарной безопасности, а также охраны труда, обеспечивало более 140 председателей и членов жюри из руководящего состава профильных подразделений Центрального аппарата управления НК «Роснефть» и дочерних Обществ.

Смотр-конкурс «Лучший по профессии» является важной частью программы мотивации, корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства работников «Роснефти». Он помогает выявить и поощрить инициативных и перспективных работников, содействует повышению профессионального мастерства сотрудников.

Рязанская НПК в заботе о кадровом потенциале предоставляет все возможности для профессионального развития работников и их карьерного роста.