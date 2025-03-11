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Путин наградил орденом «Родительская слава» семьи Рязанской области

Анастасия Мериакри

Три семьи из Рязанской области получили награду «Родительская слава». Соответствующий указ подписал 10 марта президент РФ Владимир Путин.

Медаль ордена «Родительская слава» вручают за заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи. В Рязанской области награду получили Сергей и Виктория Докторовы, супруги Сергей и Оксана Заволокины.

Алексей и Евгения Бурмистровы из села Нестерово также получили награду. Алексей работает механизатором. Евгения сейчас находится в декретном отпуске. Супруги ждут пятого ребенка. Они уже имеют двух мальчиков и двух девочек. 

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