Известный индийский провидец Бхагават Прабху заявил: мир находится моменте перехода одной фазы в другую, а это, несомненно, несёт определённые трансформации и изменения. Эта смена произойдёт 20 марта 2024 года, в день весеннего равноденствия. До этого дня будет происходить много тревожных и напряжённых событий. Нас ждёт череда сложных месяцев, но самый «адский» из них — сентябрь 2023 года.

— Всё самое наихудшее выпадет на второй осенний месяц. Проблемы начнут решаться уже после весеннего равноденствия, но через силу, недовольство и беспорядки, – цитирует астролога dzen-канал «Городские легенды».

Дело в том, что в следующем месяце Юпитер, который вошёл в стадию ретроградности, будет взаимодействовать с планетой Раху, которая воплощает в себе демона, согласно мифологии индуистов. Более того, планету будет находиться в первом зодиакальном созвездии Овна. Такое положение лишает разума. Из-за этого не следует ожидать от людей, обличённых властью, какой-либо адекватности и осторожности.

При этом провидец не советует надеяться на смену циклов. Весной 2024 года наступит год Самватсара Кродхи. На русский это переводится так: время гнева, ярости, злости. Можно предположить, что следующий год готовит нам ситуации, которые вызовут подобные эмоции.