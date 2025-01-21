Противопожарный сезон 2025 года в Рязанской области начнется с 1 апреля

Противопожарный сезон в Рязанской области начнется с 1 апреля 2025 года. Соответствующий проект постановления опубликовало региональное правительство.

В списке 641 населенный пункт Рязанской области, которые подвержены угрозе лесных и других ландшафтных пожаров в 2025 году. Среди них поселок Солотча.

В первую очередь внимание обратят на населенные пункты, которые находятся вблизи лесных зон, и детские лагеря. В местах, где риск природных пожаров выше, меры для снижения опасности предпримут заранее.