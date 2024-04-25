Просроченная задолженность по зарплате перед рязанцами составляет 1,2 млн рублей

На 1 апреля 2024 года в Рязанской области общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в Рязаньстате.

0,5 млн рублей из общей суммы задолженности — невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организации в 2023 году и ранее, не погашенная в 2024 году.

Своевременно не получили заработную плату 9 человек. Сумма просроченной задолженности в расчете на одного работника составила 130,8 тыс. рублей.