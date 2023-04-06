Пророчества Жириновского: что сбылось, а что продолжает сбываться

Ровно год назад, 6 апреля 2022 года, не стало яркого политика и бессменного лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. За свою жизнь Жириновский сделал немало прогнозов, которые сбылись и продолжают сбываться. В годовщину его смерти предлагаем вспомнить самые яркие пророчества, которые, как оказалось, не просто слова…

В начале 90-х годов Жириновский заявлял о том, что рано или поздно встанет вопрос о возвращении в состав России Крыма, Новороссии, Восточной и Южной Украины. Эти земли – исконно русские, говорил политик. И если речь идёт о независимой Украине, то такой она может быть исключительно в пределах шести областей. Но и здесь есть нюанс:

– Это Закарпатье, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Волынь и Ровно. Только эти регионы. Столицей будет Львов, и через несколько месяцев там будут польские войска, вот такая независимость ждёт Украину. А Восточная и Южная Украина — это было Россией, и Крым освобождали, завоевывали, цивилизовали русские, – заявлял лидер ЛДПР.

Жириновский предрёк, что Украину не возьмут в НАТО и в Евросоюз. Сейчас это его пророчество сбывается на наших глазах. Мы наблюдаем, как западное сообщество выстраивает якобы дружеские отношения с Незалежной, однако любая попытка государства войти в НАТО и ЕС завершается провалом. При этом западные друзья Украины не стесняются использовать её в качестве плацдарма для решения своих вопросов.

– Запомните, вас никогда не примут в Евросоюз. Неужели приятно стоять в передней и ждать, когда пошлют вон. Чего вы унижаетесь?

Владимир Жириновский считал ошибкой путь России на Запад. Как оказалось, и в этом политик был прав:

– На Западе у нас нет ни друзей, ни союзников. Надо идти на юг, но идти с миром.

Одно из последних, наиболее точных и уверенных обращений Владимира Жириновского было сделано в Госдуме РФ в декабре 2021 года. Тогда к словам пророка вряд ли кто-то отнёсся всерьёз, но в итоге – всё сбылось. Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ошибся Жириновский только на 2 дня…

– Мы можем принять другую программу. А какую, вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда наконец Россия снова станет великой страной. Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва на Донбассе, а потом в западной России.

Предсказал Жириновский частичную мобилизацию и раскрыл роль Запада и Европы в конфликте:

– Готовьтесь к мобилизации. Частичной. То есть денег больше, чем надо. Их некуда деть Европе, они свободные. Деньги не могут лежать в банках. Их нужно запустить в экономику. Какую? Оружие поставлять. Единственный выход будет для западного мира — это война, но война на чужой территории и чужими солдатами. Репетиция — Балканы, репетиция — Карабах, репетиция — возможно, какие-то осложнения в Средней Азии. Война пройдёт на территории восточной Европы — скорее всего, Польши и Украины. Вот две территории, на которых произойдет разрядка.

Ещё одно яркое пророчество касается гибели Бориса Немцова. Её он предсказал за два года до трагедии:

— Немцов — это вот Троцкий сегодня. Этот ждет своего ледоруба. Я не хочу этого, но без ледоруба он не уйдет никуда, никуда! — сказал лидер ЛДПР.

Напомним, российский революционер Лев Троцкий был убит в 1940-м в Мексике от смертельного ранения альпинистским ледорубом. Борис Немцов был застрелен в самом центре Москвы, на Большом Каменном мосту, 27 февраля 2015 года.

Не обошёл своим вниманием Жириновский рост цен на энергоресурсы. Это пророчество начало сбываться в 2021 году, когда цены на природный газ в Западной Европе стремительно выросли на фоне перехода на возобновляемые источники энергии и сокращения поставок из Норвегии, России, США, а также более высокого спроса на энергию.

— Будете платить за газ тысячу евро, тысячу, я вам обещаю. А у вас таких денег нет, значит, будете замерзать, — заявлял политик в 2006 году.

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