Пророчества Жириновского: что сбылось, а что продолжает сбываться

Ровно год назад, 6 апреля 2022 года, не стало яркого политика и бессменного лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. За свою жизнь Жириновский сделал немало прогнозов, которые сбылись и продолжают сбываться. В годовщину его смерти предлагаем вспомнить самые яркие пророчества, которые, как оказалось, не просто слова…
В начале 90-х годов Жириновский заявлял о том, что рано или поздно встанет вопрос о возвращении в состав России Крыма, Новороссии, Восточной и Южной Украины. Эти земли – исконно русские, говорил политик. И если речь идёт о независимой Украине, то такой она может быть исключительно в пределах шести областей. Но и здесь есть нюанс:
Жириновский предрёк, что Украину не возьмут в НАТО и в Евросоюз. Сейчас это его пророчество сбывается на наших глазах. Мы наблюдаем, как западное сообщество выстраивает якобы дружеские отношения с Незалежной, однако любая попытка государства войти в НАТО и ЕС завершается провалом. При этом западные друзья Украины не стесняются использовать её в качестве плацдарма для решения своих вопросов.
Владимир Жириновский считал ошибкой путь России на Запад. Как оказалось, и в этом политик был прав:
Одно из последних, наиболее точных и уверенных обращений Владимира Жириновского было сделано в Госдуме РФ в декабре 2021 года. Тогда к словам пророка вряд ли кто-то отнёсся всерьёз, но в итоге – всё сбылось. Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ошибся Жириновский только на 2 дня…
Предсказал Жириновский частичную мобилизацию и раскрыл роль Запада и Европы в конфликте:
Ещё одно яркое пророчество касается гибели Бориса Немцова. Её он предсказал за два года до трагедии:
Напомним, российский революционер Лев Троцкий был убит в 1940-м в Мексике от смертельного ранения альпинистским ледорубом. Борис Немцов был застрелен в самом центре Москвы, на Большом Каменном мосту, 27 февраля 2015 года.
Не обошёл своим вниманием Жириновский рост цен на энергоресурсы. Это пророчество начало сбываться в 2021 году, когда цены на природный газ в Западной Европе стремительно выросли на фоне перехода на возобновляемые источники энергии и сокращения поставок из Норвегии, России, США, а также более высокого спроса на энергию.
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