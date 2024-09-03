Вторник, 3 сентября, 2024

Пропавшую в Нижнем Тагиле девочку нашли мёртвой

Автор: Алексей Самохин

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В Нижнем Тагиле обнаружили мёртвой пропавшую 31 августа 12-летнюю девочку, сообщает портал E1.ru.

Настя ушла на прогулку и не вернулась домой. Информацию СМИ о её смерти подтвердили поисковики отряда «Лиза Алерт».

По данным СМИ, территория около общежития на улице Юности в Нижем Тагиле оцеплена силовиками, на месте работают следователи.

Ural Mash пишет, что труп ребёнка обнаружили в подвале.

Официальная информация уточняется.

Ранее труп 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в Краснодарском крае.

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