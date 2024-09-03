Вторник, 3 сентября, 2024

Труп 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружен в воде

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/kubansledcom

2 сентября 2024 года в хуторе Бураковском Кореновского района Краснодарского края в одном из водоемов было найдено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти.

По факту убийства несовершеннолетней Кореновским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Краснодарскому краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, часть 2, пункт «в» (убийство малолетнего). По распоряжению руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова, дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел для более тщательного расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия прибыл лично руководитель краевого следственного управления А. К. Маслов, чтобы координировать действия следственной группы. На месте трагедии был развернут оперативный штаб, в котором работают наиболее опытные следователи и криминалисты.

Следственная группа в тесном сотрудничестве с Управлением уголовного розыска Главного управления МВД России по Краснодарскому краю проводит оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и поиск лица, причастного к совершению преступления.

Расследование продолжается.

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