Пропавшие 11 лет назад рязанка и её дочь найдены в Италии

Следователи нашли рязанку и её дочь, пропавших одиннадцать лет назад. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

В июне 2010 года женщина и её пятилетний ребёнок улетели на отдых в Италию и пропали. Родственники обратились к правоохранителям спустя несколько лет. 2 декабря 2020 года возбуждено уголовное дело.

Местонахождение пропавших удалось установить благодаря международному сотрудничеству. Выяснилось, что рязанки проживают в Италии. Женщина уверила следователей, что противоправных действий в отношении ребёнка не совершалось, на территории иностранного государства они находится по собственной воле. В подтверждение своих слов она отправила видео.

Уголовное дело закрыто. Родственники поблагодарили следователей за помощь.