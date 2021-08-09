Прокуратура взяла на контроль расследование гибели в ДТП шацкого подростка

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Прокуратура Рязанской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели подростка в ДТП под Шацком.

Всё случилось в ночь на 8 августа. 53-летний москвич за рулём «Киа» на 5 км автодороги Лесное Конобеево-Завидное-Кремись сбил двоих подростков. Молодые люди шли по обочине в попутном направлении.

В результате ДТП 17-летний пешеход погиб. 16-летняя девушка получила серьёзные травмы. Её доставили в больницу.

Водителя иномарки задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Надзорному органу предстоит проверить, почему несовершеннолетние находились ночью одни на улице.

По результатам проверки будет дана оценка действиям их родителей, а также органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, — говорится в сообщении.