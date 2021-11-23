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Вторник, 23 ноября, 2021
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Прокуратура требует для экс-мэра Рязани Карабасова 6 лет колонии

7info
Сергей Карабасов. Фото: ТКР

Прокурор попросил суд назначить бывшему и. о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову 6 лет колонии общего режима, сообщает ТКР.

Напомним, экс-мэр Рязани проходит обвиняемым по делу о «площадке-призраке» в Лесопарке. Его обвиняют в том, что оплаченная из бюджета детская площадка в городе установлена не была

Сегодня Советский суд Рязани выслушивает прения сторон. На заседании присутствуют трое фигурантов уголовного дела — Сергей Карабасов, а также бывший начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Игорь Ковалев и гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов.

Карабасову гособвинитель просит назначить 6 лет колонии и 100 тысяч штрафа, Ковалеву — пять лет и 70 тысяч штрафа, Пузанову — 4 года исправительной колонии и штраф в размере 50 тысяч рублей.

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