Прокуратура требует для экс-мэра Рязани Карабасова 6 лет колонии

Прокурор попросил суд назначить бывшему и. о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову 6 лет колонии общего режима, сообщает ТКР.

Напомним, экс-мэр Рязани проходит обвиняемым по делу о «площадке-призраке» в Лесопарке. Его обвиняют в том, что оплаченная из бюджета детская площадка в городе установлена не была

Сегодня Советский суд Рязани выслушивает прения сторон. На заседании присутствуют трое фигурантов уголовного дела — Сергей Карабасов, а также бывший начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Игорь Ковалев и гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов.

Карабасову гособвинитель просит назначить 6 лет колонии и 100 тысяч штрафа, Ковалеву — пять лет и 70 тысяч штрафа, Пузанову — 4 года исправительной колонии и штраф в размере 50 тысяч рублей.