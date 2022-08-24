Программа мероприятий V Международного форума древних городов на 25 августа

С 24 по 27 августа в Рязани проходит V Международный Форум древних городов.

Представляем программу мероприятий на 25 августа.

В 10.30 в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького начнёт работу научно-практическая конференция к 870-летию города Касимов «Рязанская земля: история, культура, общество. Касимовский вектор».

С 11.00 на Лыбедском бульваре будут работать ремесленные и сувенирные ряды «Лыбедь нарядная».

Также в 11.00 на улицах города начнется Межрегиональный пленэр художников «Традиции на взмахе кисти».

В 13.00 на главной сцене Лыбедского бульвара состоится открытие Международного фестиваля лоскутной моды «Шили-были и носили». В программе – дефиле костюмов, выполненных в лоскутной технике.

Также в 13.00 вы сможете посетить открытие выставки «Этно-мозаика». В Выставочном зале художественного музея имени И.П. Пожалостина ( ул. Есенина, 112).

В 14.00 в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького пройдёт презентация выставки произведений рязанских художников к 870-летию города Касимов «Город древний – всегда молодой».

В 15.00 в Рязанском областном художественном музее имени И.П. Пожалостина откроется фестиваль «Этно-мозаика».

В 17.00. – презентация фильма-участника фестиваля «Узорная нить» — «Отпечатки племени Тхару», который представит его автор и продюсер Лариса Маттейсен – путешественница, гид и ведущая популярного блога о Непале. Место проведения – Лыбедский бульвар. Мультимедийный комплекс.

В 17.00 торжественное открытие V Международного фестиваля национального искусства «Рязанский хоровод» в Рязанском дворце молодёжи. В ходе фестиваля выступит Заслуженный коллектив Республики Беларусь – Ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы» ( г.Гродно).

В 18.00. на Лыбедском бульваре состоится демонстрация фильмов в рамках фестиваля «Узорная нить».

Завершится второй день Форума Торжественной церемонией открытия, которую украсит концерт Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого. Начало в 19.30

#ФорумНарядныйМирРязань

Возрастное ограничение 6+