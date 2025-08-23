Программа «ГЕРОИ62» набирает серьезные обороты — Павел Малков

Программа «ГЕРОИ62» набирает серьезные обороты. Об этом сказал Губернатор Павел Малков в ходе Дня наставника, который состоялся в рамках образовательной программы для участников второго потока регионального кадрового проекта «ГЕРОИ62». Он прошел на базе МСРЦ «Сосновый бор» – флагманской областной площадки комплексной реабилитации и социальной адаптации участников СВО и членов их семей.

Участниками встречи также стали первый зампред регионального Правительства Денис Боков, заместитель председателя Правительства региона – министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников, заместитель председателя Правительства региона – министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун, руководители региональных министерств и ведомств и ректоры вузов.

Приветствуя участников встречи, Губернатор Павел Малков отметил, что запуск трека наставничества и стажировок – важная часть обучающей программы, в рамках которой участники проекта получат возможность попробовать себя в качестве управленца. Стажировки пройдут в министерствах, в администрациях муниципальных образований, в госучреждениях разных сфер и отраслей, на предприятиях.

«Программа «ГЕРОИ62» набирает серьезные обороты. Сегодня стартует курс наставничества и практик для второго потока. Без практики, конечно же, никуда, поэтому будем активно в этом направлении работать. Вы посмотрите, как устроена деятельность в системе органов власти, местного самоуправления, в подведомственных учреждениях. Мы рассчитываем получить от вас обратную связь, чтобы понять, что организаторам нужно еще улучшить, взять на вооружение», – сказал Губернатор.

В рамках Дня наставника участники первого потока поделились своими впечатлениями о программе и пройденных стажировках, отметив их важность для комплексного погружения в работу системы власти. Состоялись первые индивидуальные беседы с кураторами для представителей второго потока кадрового проекта «ГЕРОИ62» и мастер-классы.

Образовательная программа рассчитана на год и состоит из четырех модулей. Обучение в рамках второго потока кадрового проекта «ГЕРОИ62» пройдут ветераны и действующие участники СВО, предварительно прошедшие конкурсный отбор, включающий тестирование управленческого потенциала и ряд собеседований с экспертами. Занятия, посвященные работе в органах государственной и муниципальной власти, экономике, финансам, современным технологиям менеджмента, для них проведут преподаватели Высшей школы государственного управления Президентской академии, региональных вузов, представители органов власти и областного отделения общества «Знание».

Рязанская область стала одним из первых регионов страны, где был запущен аналог федеральной программы «Время героев». Проект направлен на подготовку кадрового резерва управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации, оказание им всесторонней поддержки в реализации своего потенциала на государственной и муниципальной службе.