Суббота, 23 августа, 2025
14.2 C
Рязань
Общество

Программа «ГЕРОИ62» набирает серьезные обороты — Павел Малков

Анастасия Мериакри

Программа «ГЕРОИ62» набирает серьезные обороты. Об этом сказал Губернатор Павел Малков в ходе Дня наставника, который состоялся в рамках образовательной программы для участников второго потока регионального кадрового проекта «ГЕРОИ62». Он прошел на базе МСРЦ «Сосновый бор» – флагманской областной площадки комплексной реабилитации и социальной адаптации участников СВО и членов их семей.

Участниками встречи также стали первый зампред регионального Правительства Денис Боков, заместитель председателя Правительства региона – министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников, заместитель председателя Правительства региона – министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун, руководители региональных министерств и ведомств и ректоры вузов.

Приветствуя участников встречи, Губернатор Павел Малков отметил, что запуск трека наставничества и стажировок – важная часть обучающей программы, в рамках которой участники проекта получат возможность попробовать себя в качестве управленца. Стажировки пройдут в министерствах, в администрациях муниципальных образований, в госучреждениях разных сфер и отраслей, на предприятиях.

«Программа «ГЕРОИ62» набирает серьезные обороты. Сегодня стартует курс наставничества и практик для второго потока. Без практики, конечно же, никуда, поэтому будем активно в этом направлении работать. Вы посмотрите, как устроена деятельность в системе органов власти, местного самоуправления, в подведомственных учреждениях. Мы рассчитываем получить от вас обратную связь, чтобы понять, что организаторам нужно еще улучшить, взять на вооружение», – сказал Губернатор.

В рамках Дня наставника участники первого потока поделились своими впечатлениями о программе и пройденных стажировках, отметив их важность для комплексного погружения в работу системы власти. Состоялись первые индивидуальные беседы с кураторами для представителей второго потока кадрового проекта «ГЕРОИ62» и мастер-классы.

Образовательная программа рассчитана на год и состоит из четырех модулей. Обучение в рамках второго потока кадрового проекта «ГЕРОИ62» пройдут ветераны и действующие участники СВО, предварительно прошедшие конкурсный отбор, включающий тестирование управленческого потенциала и ряд собеседований с экспертами. Занятия, посвященные работе в органах государственной и муниципальной власти, экономике, финансам, современным технологиям менеджмента, для них проведут преподаватели Высшей школы государственного управления Президентской академии, региональных вузов, представители органов власти и областного отделения общества «Знание».

Рязанская область стала одним из первых регионов страны, где был запущен аналог федеральной программы «Время героев». Проект направлен на подготовку кадрового резерва управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации, оказание им всесторонней поддержки в реализации своего потенциала на государственной и муниципальной службе.

Программа «ГЕРОИ62» набирает серьезные обороты - Павел Малков Приветствуя участников встречи, Губернатор Павел Малков отметил, что запуск трека наставничества и стажировок – важная часть обучающей программы, в рамках которой участники проекта получат возможность попробовать себя в качестве управленца.
Программа «ГЕРОИ62» набирает серьезные обороты - Павел Малков Приветствуя участников встречи, Губернатор Павел Малков отметил, что запуск трека наставничества и стажировок – важная часть обучающей программы, в рамках которой участники проекта получат возможность попробовать себя в качестве управленца.
Программа «ГЕРОИ62» набирает серьезные обороты - Павел Малков Приветствуя участников встречи, Губернатор Павел Малков отметил, что запуск трека наставничества и стажировок – важная часть обучающей программы, в рамках которой участники проекта получат возможность попробовать себя в качестве управленца.
Программа «ГЕРОИ62» набирает серьезные обороты - Павел Малков Приветствуя участников встречи, Губернатор Павел Малков отметил, что запуск трека наставничества и стажировок – важная часть обучающей программы, в рамках которой участники проекта получат возможность попробовать себя в качестве управленца.
Программа «ГЕРОИ62» набирает серьезные обороты - Павел Малков Приветствуя участников встречи, Губернатор Павел Малков отметил, что запуск трека наставничества и стажировок – важная часть обучающей программы, в рамках которой участники проекта получат возможность попробовать себя в качестве управленца.

Самые читаемые материалы

Новости России

Певец Ярослав Евдокимов перед смертью пережил сильный стресс — «МК»

Уход из жизни певца Ярослава Евдокимова стал шоком для многих. Артист не рассказывал о проблемах со здоровьем, и лишь сейчас выяснилось, что причиной смерти стал рак легких.
Спорт

В Рязани ищут директора ледового дворца

Хоккейный клуб Рязань-ВДВ объявил конкурс на замещение должности директора ледового дворца. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте». 
Новости России

Военкор Коц рассказал, на чем погорел политолог Марков*

Политолог Сергей Марков*, вероятно, получал деньги от Баку за...
Происшествия

Угроза атаки БПЛА сохраняется в Рязанской области утром 22 августа

Сообщение о возможной атаке беспилотников пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 00:10. Затем в 04:57 пришло ещё одно сообщение о сохранении угрозы атаки БПЛА. 
Новости России

Россиянам назвали 5 лучших сервисов для бесплатных звонков вместо WhatsApp* и Telegram

Выбор бесплатных и удобных сервисов для онлайн-звонков сейчас настолько велик, что каждый сможет найти для себя подходящий вариант.

Последние новости

Новости мира

Mash: сын маньяка Чикатило оказался жив

Сын Андрея Чикатило Юрий не погиб в зоне спецоперации,...
Происшествия

Опубликовано видео ДТП в Рязанской области, в котором погибли два человека

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Лада-Приора» погибли.
Новости России

«Потери просто ад»: бомбовым ударом накрыты два батальона ВСУ в Краматорске

Российские военные нанесли удары по двум батальонным тактическим группам...
Спорт

Рязанский спортсмен Захар Петров стал четырехкратным чемпионом мира

Несмотря на то, что МСМК Захар Петров формально выступал без национальной символики, для всех болельщиков он был и остается представителем России, и его победа стала лучшим подарком к государственному празднику.
Новости России

Mash узнал детали задержания блогера Маркаряна, оскорблявшего бойцов СВО

Блогера Арсена Маркаряна поймали в Кубинке в Московской области,...
Общество

Рязанцы пожаловались на неработающие светофоры около гипермаркета «Глобус»

На Северной окружной около гипермаркета «Глобус» не работают светофоры для пешеходов и для автомобилистов.
Спорт

Всероссийский фестиваль биатлона пройдет в Рязанской области

Соревнования пройдут в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин, достигших 18-летнего возраста и не имеющих спортивной квалификации.
Новости Касимова

Карин Кнайсль приняла гостей из Ирана в своем офисе в Касимове

Джонни Миллер взял у Карин Кнайсль интервью для иранского телеканала PressTV.