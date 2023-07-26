Среда, 26 июля, 2023
На главнуюНовости мира

Прогноз магнитных бурь на август 2023: ожидается несколько серьёзных геоударов

7info7
Фото PxHere

Предстоящий август 2023 года запомнится нам сразу несколькими магнитными бурями. В какие даты ожидаются геомагнитные удары? Какой силы они будут? Кому стоит особенно внимательно отнестись в эти дни к своему самочувствию.

Эксперты обращают внимание: по сравнению с июльскими вспышками на солнце августовские не будут столь агрессивные. Несколько дней предстоящего месяца мы будем ощущать последствия солнечной активности, но некоторых даже незначительные колебания солнечной энергии смогут вывести из равновесия.

Первая магнитная буря августа ожидается прямо в самом начале месяца – 1 и 2 числа. Геомагнитные удары достигнут 2 баллов. С 21 часа 2 августа сила ударов будет расти, мощность бури достигнет 3 баллов. Такая обстановка будет сохраняться до вечера 4 августа.

4 августа с 21 часа вплоть до вечера 18 августа геомагнитная обстановка будет относительно спокойной и составит 2 балла.

Солнечная активность, вероятно, возрастёт 12 и 13 августа. Скорее всего, будут происходить кратковременные вспышки. С 21 часа 18 августа и до вечера 29 августа Солнце уйдёт «на каникулы» – ожидаются лишь несильные волнения мощностью 1 балл.

Вечером 29 августа ожидается резкий скачок. Вспышки вновь достигнут 3 баллов. Такой уровень геомагнитной активности сохранится до 30 августа.

С 21 часа 30 августа энергия Солнца постепенно будет затихать, сила ударов не превысит 2 балла. Такая обстановка будет сохраняться до вечера 31 августа, а затем заметных возмущений не будет.

Отметим, что магнитная буря может оказать негативное воздействие на здоровье людей. Во время магнитной бури могут возникать головные боли, раздражительность, бессонница, усталость, а также изменения в работе сердца.

У людей, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой или нервной системы, магнитная буря может привести к обострению заболевания.

Также магнитная буря может оказать влияние на работу электронных устройств и систем связи, что может привести к неполадкам и авариям в различных сферах жизни, включая транспорт, энергетику и телекоммуникации.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанские аграрии приступили к уборке зерновых культур

В работах задействовано около 100 комбайнов, ожидается, что в пик уборочной кампании это число достигнет 1500 комбайнов.

День Крещения Руси 28 июля: традиции, приметы и запреты православного праздника

Какие традиции свойственны для этого дня? На какие приметы и запреты стоит обратить внимание в этот день?

Житель Рязани выращивал коноплю в Спасском районе

Рязанцу грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Мошенники, обманувшие пенсионеров на 1,6 млн рублей, получили серьёзные сроки

В январе 2022 года злоумышленники обзванивали потерпевших от имени родственников и сообщали заведомо ложную информацию о привлечении их близких к уголовной ответственности

Астролог Новокрещенская назвала самые опасные даты августа 2023 года

Планетарные движения могут неслабо "ударить" по людям!

Сериал «Универ» возвращается на экраны

21 июля стартовали съёмки проекта «Универ. 13 лет спустя» – продолжения сериалов «Универ. 10 лет спустя», «Универ. Новая общага» и «Универ».

В Рязани Toyota RAV4 сбила 8-летнего мальчика на самокате

Ребёнок получил травмы, пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Волгоградца убил тихий и незаметный враг прямо на рабочем месте

На рабочем месте под Волгоградом погиб 36-летний местный житель, сообщили V1.RU в Следственном комитете. Труп обнаружил спустя несколько часов после смерти брат погибшего. «Волгоградца убил тихий и незаметный враг, который действовал молниеносно», – говорится в публикации. По предварительной версии, мужчина умер в сторожке рядом с поселком Равнинный, где он жил...

В Дагестане муж отрезал себе гениталии и положил их на останки убитой жены

В больницу попал житель Лакского района Дагестана, которого подозревают в убийстве жены, пишет телеграм-канал Baza. По предварительной информации, 29-летний мужчина лишил возлюбленную жизни и выколол ей глаза. После этого предполагаемый злоумышленник пытался расчленить тело, отрезал себе гениталии и положил их сверху на останки женщины. Причиной трагедии стала ревность нападавшего к...

Шебекинцы пожаловались на громкий ремонт крыши ранним утром

Жители Шебекино пожаловались главе муниципалитета Владимиру Жданову на громкий ремонт крыши, пишет «Бел.Ру». По словам белгородцев, строители начинают заниматься ремонтными работами с шести утра. «Что происходит? Муж поднялся узнать, почему в такое раннее время и объяснил, что у нас спит маленький ребенок», – отметила местная жительница. Жданов извинился за причиненные...

В Касимове приступили к нанесению дорожной разметки

Подрядчик обозначает пешеходные переходы, искусственные неровности, стоп-линии. Затем будет нанесена осевая разметка.

ЧП на Крымском мосту: предсказания футуролога Джули По о террористической опасности региона в июле сбываются

О сложности прогностики для полуострова на это лето и возможных нападениях на регион Джули По говорила несколько месяцев назад.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected]. Реклама: [email protected].

Техподдержка: [email protected].

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации