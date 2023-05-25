Продолжается благоустройство территории Черезовских прудов в Рязани

24 мая глава администрации Елена Сорокина совместно с руководителями профильных подразделений, представителями общественности и депутатского корпуса посмотрели, как преображается территория в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» у Черезовских прудов.

Как отметила глава администрации, масштаб работ значительный. На объекте установлено 55 опор освещения, смонтированы камеры видео наблюдения, обустроено бетонное основание для детской и спортивной площадки — на них будет сделано резиновое покрытие. Рабочие занимаются тротуарами у берега, готовят их под плитку, частично защебенили велодорожку. В дальнейшем участки тропинок и дорожек будут закольцованы, сделают 5 лестниц к пруду. Елена Сорокина поручила предусмотреть доступность спуска к водоему для маломобильных рязанцев.

В ходе осмотра было отмечено, что сложившуюся на торгах экономию направили на дополнительные работы по благоустройству Черезовских прудов. На эти средства будет приведена в порядок береговая линия со стороны пруда, там засеют траву, установят георешетку и малые архитектурные формы.

Кроме того, в этом году рядом с этой территорией будет реализован проект местной инициативы. Планируется установить освещение, обустроить дорожку от школы до больницы, привести в порядок лестницу.