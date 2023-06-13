В понедельник, 12 июня, на съёмной квартире в микрорайоне Дашково-Песочня Рязани найден мёртвым с женой бронзовый призёр чемпионата России по универсальному бою десантник Александр Рудаков. О гибели спортсмена сообщил телеграм-канал «Усы Куракиной».

По данным источника, супруги находились в ванной. 5-летняя дочь открыла дверь и позвонила соседям. Девочка рассказала, что хочет есть, а папа и мама уснули и не отвечают.

Сообщается, что похоронят супругов 14 июня в Болони, откуда родом жена Рудакова.