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Призёр чемпионата России по универсальному бою Рудаков найден мёртвым с женой в Рязани — тг

7info

В понедельник, 12 июня, на съёмной квартире в микрорайоне Дашково-Песочня Рязани найден мёртвым с женой бронзовый призёр чемпионата России по универсальному бою десантник Александр Рудаков. О гибели спортсмена сообщил телеграм-канал «Усы Куракиной».

По данным источника, супруги находились в ванной. 5-летняя дочь открыла дверь и позвонила соседям. Девочка рассказала, что хочет есть, а папа и мама уснули и не отвечают.

Сообщается, что похоронят супругов 14 июня в Болони, откуда родом жена Рудакова.

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