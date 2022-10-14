При реконструкции рязанского театра юного зрителя обнаружили старинные артефакты

Во время реконструкции рязанского театра юного зрителя были обнаружены исторические артефакты. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила министр культуры Рязанской области Марина Кауркина.

В XVI веке на месте, где сейчас находится ТЮЗ, располагалась Стрелецкая слобода. Вместе со строителями там работают археологи.

– Культурный слой хранит много тайн, которые открываются в ходе кропотливой работы. Найденные артефакты после экспертизы пополнят коллекцию Рязанского Кремля, – говорится а сообщении.

Сейчас в театре, по словам Кауркиной, проводится реставрация интерьеров, укрепляется фасад, ведутся кровельные работы, меняются коммуникации, окна. В ближайшее время будет заменена световая и звуковая аппаратура. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура».

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