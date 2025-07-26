Суббота, 26 июля, 2025
22 C
Рязань
Происшествия

При перевозке пассажиров теплоход нарушал правила прогулок на Оке

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от freepik

В Рязанской области выявили нарушения правил при перевозке пассажиров на теплоходе по Оке. Об этом сообщает рязанская транспортная прокуратура.

Результаты проверки показали, что ООО «Диковины», перевозя людей на теплоходе «Касимов», нарушало требования Кодекса внутреннего водного транспорта РФ. На момент проверки у организации истекли сроки действия пассажирского свидетельства, свидетельства о предотвращении загрязнения окружающей среды с судна. При этом судовое санитарное свидетельство и вовсе отсутствовало. Экипаж судна не был застрахован.

Руководителю ООО «Диковины» внесено представление. Нарушения устранены, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Самые читаемые материалы

Новости Рязани и области

Суд лишил выплат вдову погибшего на СВО рязанца Георгия Костырко

Бывшую супругу бойца признали недостойной льгот и выплат. Суд установил, что брак был заключён с корыстной целью, а военнослужащий хотел развестись.
Новости России

В Брянске подросток зверски убил забеременевшую от него девочку

Представитель цыганской диаспоры в Брянске убил забеременевшую от него...
Новости России

Иеромонах Макарий призвал SHAMAN и Мизулину не грешить и покаяться 

Клирик Русской православной церкви иеромонах Макарий назвал отношения SHAMAN и Екатерины Мизулиной смертным грехом. Он осудил публичное сожительство без брака и призвал либо прекратить связь, либо обвенчаться для искупления.
Экология, природа, животные

Бабочку-вампира обнаружили в Рязани ученые-экологи

Калиптра, ночная бабочка из семейства Erebidae с причудливым вырезом светло-серых крыльев, давно известна нападениями на человека и животных. Своим твердым, зазубренным на конце хоботком она приспособилась прокалывать плотную кожуру фруктов и кожу млекопитающих, по-вампирски высасывая кровь.
Культура и события

Артисты двух рязанских театров сыграли свадьбу в выходные 

Предложение невесте жених сделал в начале апреля прямо на театральной сцене.

Последние новости

Общество

Три человека заблудились в Шацком районе, спасти их помогли волонтеры

Волонтеры определили местоположение заблудившихся в районе поселка Выша. Данные передали в ЕДДС Шацкого района.
Происшествия

На въезде в Рязани у Дягилевского поста произошло ДТП, образовалась пробка

Около Дягилевского поста ДПС столкнулись автомобили Skoda и BMW. По информации очевидцев, обе машины получили незначительные повреждения. О пострадавших не сообщается.
Медицина

Девочка-подросток из Рязани одна из первых в России получила лекарство от фенилкетонурии

Фенилкетонурия — наследственное заболевание, при котором нарушается обмен белка в организме. Осложнениями при болезни могут быть неврологические нарушения, нарушения работы органов зрения, слуха и многое другое. Дети с этим заболеванием признаются инвалидами.
Происшествия

Обгон через двойную сплошную привел к аварии в Рязанской области

Перед селом Дубровичи примерно в 10:50 автомобиль совершил обгон через двойную сплошную. В результате маневра произошло ДТП.
Общество

Уборочная кампания в Михайловском округе началась с молитвы

Отец Димитрий отслужил молебен о даровании благоприятной погоды, крепких сил и богатого урожая. В своём напутственном слове батюшка подчеркнул, что труд хлебороба — это не только физическая работа, но и дело, требующее мудрости, терпения и упования на Бога.
Погода

Жара до 30°С в тени ожидается в Рязанской области 27 июля

Осадков по области не ожидается. Будет небольшая облачность.
Власть и политика

Наследие Сергея Есенина сохраняется и процветает в Константинове благодаря труду сотрудников музея — Павел Малков

В субботу, 26 июля, в музеи-заповеднике празднуют юбилей со дня его основания.
Происшествия

Рецидивист из Рязани украл у пенсионера деньги

Пенсионер рассказал, что во время посещения рынка по улице Станкозаводской у него из кармана неизвестный пытался вытащить деньги, но мужчина вовремя сориентировался и дал отпор грабителю. Однако молодой человек оказался сильнее и забрал у заявителя деньги. Пенсионер лишился 21 тысячи рублей.