При перевозке пассажиров теплоход нарушал правила прогулок на Оке

В Рязанской области выявили нарушения правил при перевозке пассажиров на теплоходе по Оке. Об этом сообщает рязанская транспортная прокуратура.

Результаты проверки показали, что ООО «Диковины», перевозя людей на теплоходе «Касимов», нарушало требования Кодекса внутреннего водного транспорта РФ. На момент проверки у организации истекли сроки действия пассажирского свидетельства, свидетельства о предотвращении загрязнения окружающей среды с судна. При этом судовое санитарное свидетельство и вовсе отсутствовало. Экипаж судна не был застрахован.

Руководителю ООО «Диковины» внесено представление. Нарушения устранены, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.