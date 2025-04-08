Премьера сериала Сергея Жукова ВИА «Васильки» состоится 10 апреля на Wink.ru

Первый концерт нового коллектива Сергея Жукова — ВИА «Васильки» — состоится 10 апреля на платформе Wink.ru.

Идея сериала родилась из желания Сергея Жукова отдать дань музыке 1970-х годов. Он хотел создать такие песни, которые звучали бы как что-то новое, но при этом вызывали ощущение, будто их давно знаешь. Так появился вокально-инструментальный ансамбль «Васильки» и одноимённый музыкальный драмеди «ВИА „Васильки“» (16+), премьера которого состоится 10 апреля в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Создатели уже представили официальный трейлер и постер проекта.

В главных ролях — Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Анна Котова, Игорь и Григорий Верники. Режиссёр проекта — Юрий Шаров, а вдохновитель, композитор и продюсер — Сергей Жуков.

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Первые две серии будут доступны 10 апреля, далее новые серии будут выходить еженедельно. После цифровой премьеры сериал также покажут на телеканале СТС.

Проект «ВИА „Васильки“» станет частью оригинальной линейки Wink Originals (в которую уже входят «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Фишер», «Балет», «Плакса» и другие). Производством занимается студия «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «НМГ Студии».

Сюжет «ВИА „Васильки“» (16+)

В конце 1970-х популярность ансамбля «Васильки» стремительно растёт. Студентка журфака Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в её лидера — Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно коллектив (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезает со сцены.

45 лет спустя дочери Лены (Анна Котова и Алевтина Тукан) и её внук Рома (Кай Гетц) отправляются на поиски участников группы. Согласно завещанию Лены (Ирина Розанова), они должны собрать всех членов ансамбля — теперь уже взрослых мужчин (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров, Александр Тютин) — чтобы те выступили вместе на телеконцерте 31 декабря.

Алексей Екс, соавтор сценария и креативный продюсер:

«„Васильки“ — это признание в любви поколению наших родителей. Музыке, которую они слушали, фильмам, которые смотрели, их мечтам, надеждам и сегодняшней жизни. В нашем сериале нет чётких границ между хорошими и плохими — мы все совершаем ошибки молодости, и вопрос в том, можно ли их исправить или нужно с ними примириться. Даже в съёмочной группе мнения о поступках героев разделились».

Анна Котова, актриса:

«Меня тронула история о любви, дружбе и творчестве, рассказанная через несколько поколений и две эпохи. Музыка в проекте потрясающая — она погружает в атмосферу того времени, вызывает ностальгию и тёплые чувства. Работа с Сергеем Жуковым и такими выдающимися актёрами, как Дмитрий Харатьян и Ирина Розанова, стала для меня особенной. Часто слышала, что мы с Ириной Юрьевной похожи внешне — и вот мы сыграли мать и дочь. По-моему, это судьба».

Съёмки проходили в Москве, её окрестностях и в Абхазии.

Режиссёр Юрий Шаров вспоминает:

«В Абхазии в первый же день нам нужно было снять концерт „Васильков“ на открытом воздухе — с солнцем, голубым небом и радостной публикой. Но пошёл сильный ливень, и съёмка превратилась в настоящее испытание. График был очень плотный, ведь собрать всех артистов ансамбля одновременно — задача не из лёгких».

Фото и видео в тексте: онлайн-кинотеатр Wink.ru.