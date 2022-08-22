Предотвратить распространение лесного пожара возле Лесохима помогли волонтёры из Рязани

Рязанские добровольцы работали в районе населённого пункта Лесохим вблизи села Деулино.

Волонтёры получили сигнал о возгорании в районе Лесохима накануне около 9 часов вечера. Пламя уже перекинулось через реку Пра в лесном массиве Мещеры. В случае усиления ветра пожар мог перейти в верховой и перекинуться на дома посёлка Лесохим. После проверки информации на место направилась команда добровольцев.

Очаг возгорания потушили глубоко за полночь. Об этом рассказали в исполкоме Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Рязанской области.

Как отметил координатор группы добровольцев, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Евгений Рыбаков, ситуация усугубляется переменчивостью погоды. Сильный ветер создаёт риск перехода пожара в верховой, с которым очень сложно бороться.

Евгений Рыбаков: «Сейчас волонтёры действительно нужны на вспомогательные участки, в помощь основной группировке и на посты слежения. Сегодня ночью добровольцы оперативно сработали, поэтому возгорание удалось вовремя потушить»

Также Евгений Рыбаков отметил, что чрезвычайные ведомства получают много противоречивой и неподтверждённой информации, которую они обязаны проверять. Это отвлекает специалистов от работы на основном участке, – сообщил координатор волонтёрского штаба.

Евгений Рыбаков: «Помощь группировке оказывают не только неравнодушные люди из Рязани, но и добровольцы из Москвы, Подмосковья, других регионов. Подключилась команда «Молодёжки ОНФ».

Координатор штаба добровольцев поблагодарил всех, кто оказывает помощь в борьбе с огнём, и призвал всех, кто имеет возможность, помочь в тушении возгораний. Телефон штаба – 513-400.