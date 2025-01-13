Праздник Обрезания Господня 14 января: в чём его смысл

14 января в православном календаре отмечается великий праздник Обрезания Господня и вспоминается святитель Василий Великий, пишет сайт Рязанской епархии.

В день праздника совершается литургия, составителем чинопоследования которой и стал этот великий угодник Божий.

В сознании большинства верующих праздник Обрезания Господня остается в тени других торжеств, несмотря на то что в его основе лежит одно из событий земной жизни Спасителя. Согласно еврейскому закону, восьмидневный младенец Христос принял обрезание — соответствующий обычай восходит к глубокой древности, когда Бог таинственно явился праведному Аврааму и пообещал ему, что от него произойдет великий народ, и позже в закрепление этого завета повелел обрезывать всех младенцев избранного народа.

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своей проповеди отметил, что церковное предание едва упоминает об этом событии. Из евангелистов всего лишь двое пишут о нем — евангелист Матфей кратко свидетельствует о том, что праведный муж Девы Марии Иосиф нарек Спасителя именем Иисус. А наречение имени совершалось в тот же день, что и обрезание.

Евангелист Лука говорит об обрезании, но не конкретно о том, что оно было совершено над Спасителем. В Евангелии звучат такие слова — «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве».

По его словам, евангелисты обращают внимание на то, что отличало Христа от всех других людей, что было проявлением Его Богочеловечества, свидетельствовало о Его Божестве. Поэтому мы и слышим в Евангелиях о рассказы о чудесах, исцелениях, предсказаниях. И в гораздо меньшей гораздо степени евангелисты уделяют внимание эпизодам, которые указывают на то, что роднит Христа с прочими людьми.