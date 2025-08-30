Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

На берегу реки Суры в Пензе обнаружили свёрток с иконами. Эта находка возмутила многих жителей, однако древлехранитель Пензенской епархии диакон Евгений Белохвостиков объяснил, что, скорее всего, злого умысла в этом не было — просто святыни пришли в негодность.

Евгений Белохвостиков рассказал, как правильно поступать с ветхими церковными предметами, такими как иконы, вербы, просфоры и старая церковная литература. Их следует сжигать, а полученный пепел закапывать в месте, недоступном для людей и животных. Другой способ — завернуть святыни в ткань и закопать. Также горожанам советуют просто относить ветхие святыни в храм.

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.

Белохвостиков призвал не торопиться с утилизацией старых икон, фотографий или православных вырезок из газет, так как они могут представлять историческую ценность. Он привёл пример пожилой женщины, которая принесла в собор старый православный календарь, оказавшийся своеобразным памятником эпохи атеизма.