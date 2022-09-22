Четверг, 22 сентября, 2022
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Правила землепользования и застройки в Рязани изменены для создания нового парка

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На заседании Рязанской городской Думы депутаты внесли изменения в Правила землепользования и застройки в отношении территории, расположенной в районе проезда Шабулина и ул. Октябрьской. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Скорректированы границы нескольких зон: общественно-жилой зоны, зоны спортивных комплексов и сооружений, зоны городских парков, скверов, бульваров, зоны озеленения специального назначения. Ранее соответствующие изменения были внесены в Генеральный план города Рязани. На рассматриваемой территории планируется формирование парка в районе завода «Красное знамя».

Депутаты внесли  изменения в статью №38 Правил землепользования и застройки в городе Рязани. Цель поправок —  предоставление возможности промышленным предприятиям организовать спортивные объекты на их территории.

Также на заседании Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета Рязани за 1 полугодие 2022 года.  По результатам наблюдается позитивная динамика собственных доходов города – увеличение на 5,4%.

Депутаты приняли решения  об условиях приватизации муниципального имущества и об изменении способа приватизации, о продаже муниципального имущества ранее установленным способом, о передаче в аренду нежилых помещений.

Также на заседании Думы депутаты заслушали информацию управляющего Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО Сергея Кузнецова о решениях Банка России в области денежно-кредитной политики.

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