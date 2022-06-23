Повторно проверять Солотчинский мост не будут

Решение по иску в отношении ремонта Солотчинского моста 22 июня огласил рязанский Арбитражный суд, – пишет Telegram канал Рязань Новости Важное.

Необходимости проводить повторную экспертизу моста нет. Стороны пришли к соглашению и отметили, что в деле есть все доказательства и экспертные заключения.

Истец утверждал, что дефекты на дороге являются результатом ненадлежащей эксплуатации дорожного покрытия. По мнению ответчика, подрядчик не сообщил заказчику о том, что результат работ не будет соответствовать строительным нормам.