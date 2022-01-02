Пострадавший в ДТП с автобусом под Рязанью рассказал подробности происшествия

Один из пассажиров рейсового автобуса, который утром 2 января попал в ДТП под Скопином, рассказал о поездке и первых минутах после автокатастрофы. Видео с комментарием публикует РЕН ТВ.

По словам мужчины, он возвращался с работы домой, в Волгоград. Во время поездки он обратил внимание, что водитель едет спокойно, около 60-70 км/ч. При этом у автобуса почти постоянно работали дворники из-за шедшего снега. Очевидец предполагает, что на дороге была плохая видимость.

Комментируя информацию о том, что за несколько часов до трагедии автобус попал в ДТП с легковушкой, мужчина сказал, что спал в этот момент. Он отметил, что, вероятно, это была обычная остановка.

Реклама

Во время самого столкновения пострадавший, как и многие другие пассажиры, спал.

«В момент аварии я спал. Очнулся от удара по голове, и ногу зажало. Лицо облило что-то горячее, подумал, что это кровь. Сначала я потерял память, ничего не помнил. Потом минуты две посидел, пришел в себя. Электрооборудование отключилось, темно, паника», — рассказал он.

Как пояснил главврач скопинской больницы, сейчас в медучреждении находятся 10 человек. Троих человек в тяжёлом состоянии доставили в Рязань.