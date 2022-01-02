Разбившийся под Рязанью рейсовый автобус ранее попал в другое ДТП

Рейсовый автобус, который попал в смертельное ДТП в Скопинском районе, за несколько часов до трагедии задел легковой автомобиль. Информацию корреспонденту издательства «Пресса» сообщила одна из пассажирок.
По словам девушки, поездка «как-то сразу не заладилась»: за несколько часов до ЧП автобус попал в ДТП с легковушкой.
После, как говорит пассажирка, водитель «стал нагонять упущенное время, ехал очень быстро». После возмущения людей в салоне мужчина сбавил скорость.
Напомним, число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом «Москва-Астрахань» в районе села Вослебово Скопинского района возросло до 22. По официальным данным погибло 5 человек, по неподтверждённым — 6.