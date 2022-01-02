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Воскресенье, 2 января, 2022
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Разбившийся под Рязанью рейсовый автобус ранее попал в другое ДТП

Александр Ильин
Фото: УМВД по Рязанской области

Рейсовый автобус, который попал в смертельное ДТП в Скопинском районе, за несколько часов до трагедии задел легковой автомобиль. Информацию корреспонденту издательства «Пресса» сообщила одна из пассажирок. 

По словам девушки, поездка «как-то сразу не заладилась»: за несколько часов до ЧП автобус попал в ДТП с легковушкой. 

«Прошло по касательной, нас не сильно задело, а легковушка больше пострадала. 4 часа ждали, пока все урегулируют», — рассказала она. 

После, как говорит пассажирка, водитель «стал нагонять упущенное время, ехал очень быстро». После возмущения людей в салоне мужчина сбавил скорость. 

«Потом все уснули. А проснулась я скорее от удара. Поняла, что выпала с сиденья в проход и потеряла сознание. Когда пришла в себя, увидела рядом мужчину, у которого все лицо в крови было, девушку пострадавшую, снова потеряла сознание. Потом очнулась, молодые ребята выпрыгнули через окно, вызвали МЧС. Когда все службы приехали, начали кого в больницу, кого куда. Некоторых из автобуса «вырезали» спасатели», — говорит девушка.

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Напомним, число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом «Москва-Астрахань» в районе села Вослебово Скопинского района возросло до 22. По официальным данным погибло 5 человек, по неподтверждённым — 6. 

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