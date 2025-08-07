Поставщик оружия для террористов Солиев* намерен перечислять компенсации потерпевшим по делу о теракте в «Крокусе»

Умеджон Солиев*, обвиняемый в доставке оружия исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле», планирует перечислять денежные средства потерпевшим в качестве компенсации. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ксения Трунова, представляющая интересы 130 потерпевших.

По её словам, защита Солиева надеется использовать факт выплат в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора. Адвокат подчеркнула, что потерпевшие рассматривают такую практику как неэтичную попытку имитации заглаживания вины.

«Прозвучало предупреждение, что вне зависимости от мнения потерпевших, незначительные суммы, не соответствующие масштабам причинённого вреда и страданий, будут направляться по почте. В дальнейшем эти переводы будут представлены суду как попытка смягчить наказание. Однако действия по заглаживанию вреда должны быть соразмерны тяжести последствий преступления. Частичное возмещение морального вреда не может считаться смягчающим обстоятельством», — заявила Трунова.

Адвокат также добавила, что потерпевшие настаивают на вынесении максимально жёсткого и справедливого приговора как исполнителям теракта, так и их пособникам.

Ранее Трунова сообщала, что Солиев предложил возместить моральный ущерб 127 потерпевшим, перечислив каждому по 1 тысяче рублей.

*Занесен в реестр террористов и экстремистов