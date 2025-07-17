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Новости России

После внезапного отъезда представителя Трампа эксперты ожидают массированного удара по Киеву 

Алексей Самохин
Freepik AI

Украинские телеграм-каналы подтвердили, что Кит Келлог, представитель президента США Дональда Трампа, досрочно покинул Киев. Хотя ранее сообщалось, что его визит продлится не менее недели, он уехал значительно раньше. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил благодарность за визит американского посланника, однако причины столь стремительного отъезда не были озвучены, пишет «Московский комсомолец»

Киевляне заметили, что на протяжении всего пребывания Келлога в столице не фиксировалось ни одной ночной ракетной атаки. Его внезапный отъезд многие восприняли с сожалением.

Блогер Анатолий Шарий выразил мнение, что в ближайшее время Киев снова окажется под массированным обстрелом. Он предположил, что уже ближайшая ночь может принести множество прилётов.

Автор инсайдерского телеграм-канала Win\win в своих комментариях отметил, что российский Генштаб якобы «намекнул» Келлогу на необходимость срочного отъезда. По его словам, это могло быть связано с тем, что у военных «чешутся руки» нанести удар по объектам ВСУ в Киеве.

Похожую версию озвучил и политолог Сергей Марков. Он предположил, что Россия сознательно воздерживалась от ударов по столице Украины в период визита Келлога как знак уважения к фигуре Трампа. Однако Москва, по его мнению, могла послать сигнал Вашингтону: затишье затянулось, и удары скоро возобновятся.

Аналитик и бывший боец ЧВК «Вагнер», выступающий под псевдонимом Condottiero, считает, что поспешный отъезд американского представителя мог быть связан с внутренними конфликтами украинской элиты вокруг формирования новой структуры власти. Он также отметил, что накануне Келлог был замечен на объекте, связанном с производством тяжёлых ударных дронов, где сделал несколько фотографий на фоне оборудования.

«Видео, на котором Келлог ходит с сотовым телефоном, нашли, и мы пообещали не трогать его. Келлог сдал точку геолокации», — иронизирует ветеран ЧВК «Вагнер».

Параллельно в эфире телеканала CNN появились слухи о якобы готовящемся масштабном наступлении России с участием 160 тысяч военных. Аналитики телеграм-канала «Военная хроника» считают, что подобная информация не основана на данных реальной разведки, а является частью информационно-политической кампании, сопровождающей переход конфликта в новую фазу.

CNN, как отмечают авторы, вновь ссылается на неназванных «украинских чиновников» и «независимых аналитиков», которые фактически транслируют знакомую риторику: о «неминуемом наступлении России» и «обязательной победе Украины». Такой шаблон уже применялся ранее — перед боями за Соледар, Артёмовск и Авдеевку, и теперь вновь запускается в информационное поле.

Сегодня подобная информационная конструкция строится вокруг Покровска, Константиновки и Купянска — городов, действительно играющих важную стратегическую роль как в оборонительной, так и в логистической системе ВСУ. Именно на этих направлениях российские войска на протяжении нескольких месяцев ведут методичные и выверенные штурмовые действия без резких прорывов, добиваясь при этом заметных тактических успехов.

Эксперты подчёркивают: цифра в 160 тысяч бойцов выглядит либо как намеренное преувеличение для создания напряжённой атмосферы, либо как результат незнания текущей тактики действий российской армии.

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