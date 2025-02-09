Сбылись многочисленные пророчества, которые при жизни оставила легендарная провидица Ванга. К её словам люди прислушиваются до сих пор, а её метафорические предсказания всё чаще находят отражения в актуальных событиях, которые происходят в мире.

Во многом пророчества Ванги рифмуются с тем, что предрекают России и миру современные гениальные математики Сиддик Афган и Григорий Кваша. «Наследники Ванги» рассказали журналистам НТВ, что нас ждёт в 2025 году и почему этот год станет одним из самых катастрофических за всю историю человечества.

Согласно расчётам Сиддика Афгана, 2025 год станет переломным для всего мира. И с этим согласен российский ученый Григорий Кваша. Кваша отмечает: мы вступили в один из наиболее катастрофических годов в истории человечества, степень и масштаб катастроф которого сложно переоценить. Они, по всей видимости, достигнут максимального уровня. Афган уверен, что 2025 год будет связан с развалом Америки:

– Потому что там несправедливость. Белый дом, президент комитетом курируется. Только Трамп есть, который хочет по-своему делать, – говорит математик-провидиц. Реклама

Скрин из передачи «Новые русские сенсации», НТВ

Григорий Кваша подтверждает: США – страна глубоко больная. И речь идёт не о болезнях внутренних, а о внешних:

– Америка — глубокий-глубокий банкрот. Размер их долга таков, что они не расплатятся с ним никогда. Америка в страшном положении, – заверяет учёный.

Совсем недавно Западные СМИ сообщили о возможности сокращения американских военных контингентов в Европе Дональдом Трампом. Ранее это предвидел Григорий Кваша. Кваша объяснял: содержание военных баз и военного присутствия Америки в мире экономически нецелесообразным. Прибыль они не приносят.

Сиддик Афган прогнозирует серьёзные экономические проблемы в Европе, особенно в Германии и Франции. Кваша добавляет, что в Европе закончится финансирование, правительства Макрона и Шольца находятся в нестабильном положении. А Италия, несмотря на кажущуюся устойчивость, также испытывает серьёзные финансовые трудности из-за отсутствия бюджета.

Оба «посланника Ванги» твёрдо убеждены: на 2025 год придётся финальная битва добра со злом:

– 1905 год — это первая революция, плюс 40, вторая точка, победа, 1945-й. Плюс 40 — 1985-й, это третья точка. Плюс 40 — 2025 год, это четвертая точка. В этом году будет праздноваться 80-я годовщина Великой Победы над полчищами гитлеровской Европы. Конечно, было бы символично разгромить бандеровский киевский режим именно в 2025 году, – завещает Сиддик Афган.

– Естественно, что это база, на которой будет строиться русский мир. Это, понимаете, это дело очень неспешное — строительство мира, который строится не на 100 лет и не на 200, а практически навсегда, такой мир строить быстро нельзя. Что стоит на кону, мы об этом узнаем только в 2025 году, то есть приз ещё в студию не внесли. А приз с точки зрения теории, но я об этом очень много пишу и говорю, — русский мир, – заявил Григорий Кваша.

Скрин из передачи «Новые русские сенсации», НТВ

В этом контексте с невероятной точностью сбываются предсказания Ванги, а также расчёты Сиддика Афгана и Григория Кваши, рисующие картину будущего мира. Баба Ванга предвидела «большие перемены» и слияние Китая, Индии и России в одной точке. Это предсказание реализовалось во время встречи БРИКС в Казани.

Уже расшифрованы её слова о «чёрной тени, накрывшей Европу», которая, как теперь ясно, относится к «формату Рамштайн», созданному США для поддержки Украины, что привело к угрозе войны и энергетическому кризису. Григорий Кваша назвал это «прямой дорогой к полной окончательной катастрофе».

Скрин из передачи «Новые русские сенсации», НТВ

Ванга предсказывала крах киевского режима, когда к власти придёт некий «восьмой». Владимир Зеленский, став седьмым и узурпировав власть, как раз может стать предвестником этого краха. Одним из возможных преемников является Залужный, но его приход к власти, по мнению Кваши, может стать «крестом на всём».

Однако, подчеркивается, что пророчества не заменят собственных усилий для достижения победы. Ванга говорила: «Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира».