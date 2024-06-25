Лето обещает порадовать яркими астрономическими явлениями, которые жители Рязанской области смогут увидеть своими глазами. А как разглядеть небесную красоту и запечатлеть её не только в памяти, но и на снимках, могут подсказать астрономы. В интервью корреспонденту 7info руководитель сообщества RZNASTRO Наталия Андриевская поделилась, где в Рязанской области лучше всего видно северное сияние, как его удачно сфотографировать и какие доступные глазу астрономические события произойдут в ближайшее время.

– Жители Рязанской области всё чаще сообщают, что видят северное сияние. Действительно ли этот феномен стал чаще появляться в наших широтах или это просто связано с развитием соцсетей и с тем, что люди стали более внимательнее?

– Дело в том, что Солнце обладает своими циклами, во время которых на Земле то чаще, то реже появляются северные сияния. Об этих циклах известно очень давно, и несколько лет назад мы начали активно рассказывать в рязанских соцсетях и СМИ о том, как и когда можно наблюдать полярное сияние прямо в нашей области. Идею подхватили участники сообщества RZNASTRO, и теперь, благодаря деятельности сотен людей, почти каждый интересующийся рязанец узнаёт о скором появлении заветных столбиков сияния.

Северное сияние, село Федотьево, Спасский район. Фото сообщества Rznastro

– С чем может быть связано появление северного сияния в непривычных для него широтах? Говорит ли это о каких-либо изменениях в атмосфере или магнитном поле Земли?

– Полярное сияние чаще наблюдается в приполярных широтах. Там довольно темно в ночное время (нет ярких источников света, засветки от больших городов), поэтому даже тусклое сияние лучше различимо на ночном небе. В периоды повышения уровня солнечной активности выбросы, чаще улетающие с Солнца, попадают на Землю, и зачастую эти выбросы гораздо больше, чем в моменты минимумов солнечных циклов. Таким образом, магнитное поле нашей планеты реагирует сильнее, и земляне могут наблюдать это в виде полярных сияний.

Здесь стоит отметить, что пройдёт несколько лет, и солнечная активность снизится, сияния вновь будут наблюдаться в приполярных областях. Учитывая, что эти солнечные циклы повторяются столетиями, и люди наблюдают эти события, то о каком-то мощном влиянии на атмосферу Земли речи не возникает.



Северное сияние над Ласковским озером под Рязанью. Фото сообщества Rznastro

– Есть ли какая-то опасность в участившихся северных сияниях для людей или работы электронных устройств?

– Опасность для людей во время появления полярных сияний в наших широтах есть, и чтобы её исключить, необходимо убедиться, что во время наблюдения вы находитесь на ровной поверхности. А ещё не ведёте транспортное средство, в общем, занимаетесь исключительно наблюдением полярного сияния в месте, где никому не мешаете. Люди, которые видят явление впервые, порой, забывают, что они стоят на проезжей части или на крыше дома, поэтому для исключения травм необходимо находиться в безопасном месте.

Что касается техники, с электронными устройствами бывают неполадки. Но как правило, это случается в приполярных широтах.

Северное сияние, село Выселки, Спасский район. Фото сообщества Rznastro

– Многие мечтают увидеть северное сияние. Есть ли какие-то рекомендации для жителей Рязанской области, как «поймать» этот феномен и сделать красивые фотографии?

– Рекомендации для рязанцев самые простые: не пропускать посты сообщества RZNASTRO, где мы уведомляем за несколько дней (в более редких случаях — часов) о появлении полярного сияния над Рязанской областью. Фотографии лучше всего делать на камеру/смартфон с максимально открытой диафрагмой и на длиной выдержке, с высоким значением ISO.

К точке наблюдения подходить надо ответственно: заранее определить направление севера, и убедиться, что в той стороне нет ярких источников света. Желательно, чтобы перед вами было озеро или поле, и высокие предметы не мешали смотреть на невысокое полярное сияние. Мы обычно рекомендуем рязанцам Уржинское озеро (пляж со стороны трассы).

– С точки зрения погоды лето – традиционно благоприятное время для наблюдения за звёздным небом. По крайней мере, есть ощущение, что летом приятнее всего наблюдать за красотами неба. А какие интересные астрономические события ожидаются в ближайшие месяцы?

– Лето — традиционно НЕблагоприятное время для наблюдения за звёздным небом в Рязанской области. У нас около трёх месяцев вообще нет ночи на территории всей области, поэтому наблюдения можно начинать только в августе. Конечно же, самым ярким и интересным событием являются Персеиды — метеорный поток, орбиту которого Земля пересекает в августе. Для астрономов также является радостным моментом появление в ночном небе планет. Скорее всего, будут наблюдаться очередные партии спутников Старлинк, пересекающих звёздное небо в виде поезда из звёзд.

Также этим летом мы ждём вспышку новой звезды в созвездии Северной Короны. В общем, летние наблюдения обещают быть насыщенными, если погода позволит!

– Персеиды – пожалуй, одно из самых известных и зрелищных астрономических явлений августа. Что бы вы посоветовали любителям наблюдать за падающими звёздами, чтобы не пропустить этот звездопад и получить максимум впечатлений от его наблюдения?

– Чтобы получить максимум удовольствия от звездопада, можем посоветовать присоединиться к нашему летнему фестивалю — Астротусе, который организуют профессионалы и любители астрономии. С нами можно не только понаблюдать за звездопадом, но и увидеть множество объектов в телескоп, узнать подробно о полярных сияниях, послушать тематические лекции о Вселенной и поучаствовать в космических мастер-классах.

Фото сообщества Rznastro

– Где в Рязанской области лучше всего наблюдать за звёздами? Есть ли специальные площадки или обсерватории, доступные для посещения?

– Специальных заведений в Рязанской области для наблюдения сейчас нет. Мы, когда есть вероятность появления интересных космических событий и явлений, приглашаем людей на наш наблюдательный пункт в Спасском районе. Там хорошее небо, но именно для массовых мероприятий место пока что не годится. Хотя к нам недавно приезжали люди смотреть полярное сияние, и все остались довольны получившимися фотографиями. Мы рады всем и всегда, поэтому будем развивать нашу наблюдательную площадку.

Фото сообщества Rznastro



Астрономическая обсерватория есть в РГУ имени С. А. Есенина, ночные наблюдения для посетителей там не проводятся. А астрономия на 95% — это, конечно же, наблюдения в ночное время. Но будем надеяться, что в рамках текущей модернизации всего и вся в нашей области такому знаковому месту, как обсерватория, достанется финансирование, и новые наблюдательные инструменты позволят проводить качественные наблюдения и днём, и ночью.

Автор текста — Олеся Чугунова