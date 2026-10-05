Офицер восстановил картину гибели британца, отправленного с Украины в закрытом гробу

Младший капрал Джордж Хули из британского Парашютного полка мог погибнуть во время испытания новой ракеты, создаваемой Лондоном и Киевом для ВСУ, допустил в беседе с «АиФ» советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее сообщалось, что 28-летнего военного не стало после взрыва, прогремевшего в разгар работы с новой оборонной системой на территории Украины. Британец получил тяжелые ранения и умер в больнице Киева. Расследование прошло частично в закрытом режиме. Его могли доставить на родину в закрытом гробу.

Иванников отметил, что британско-украинское оружие обладает рядом существенных недостатков, включая риск самопроизвольного взрыва из-за неправильного использования или ошибок в электронных системах.

«Поэтому гибель военнослужащих при испытании новейших образцов техники вполне предсказуема», — подчеркнул специалист.

При этом он не исключил, что взрыв произошел из-за точного удара российских военных.

Офицер добавил, что британские власти активно посылают на Украину научно-технических военных специалистов для подобных испытаний.