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Политика

Экс-аналитик ЦРУ назвал три фактора, ведущие к краху ВСУ

Алексей Самохин
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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что усиление российских атак может привести к краху Вооруженных сил Украины. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала, выделив среди ключевых факторов удары по военным и инфраструктурным объектам, проблемы с логистикой и продвижение российских войск.

По словам Ларри Джонсона, Россия усилила удары по военным, промышленным и командным центрам, коммуникациям и логистическим узлам Украины. Особое внимание уделяется объектам в Киеве.

Джонсон заявил, что российские силы наносят по этим объектам эффективные удары и выводят их из строя.

Еще одним фактором он назвал продвижение российских войск с севера на юг. По оценке бывшего аналитика ЦРУ, сейчас российские подразделения наступают быстрее и уже не сдерживаются так, как прежде.

Отдельно эксперт высказался о ситуации с внешней торговлей Украины. Он подчеркнул, что Россия полностью перекрыла Черное море, из-за чего Украина не может получать импорт и осуществлять экспорт.

Джонсон назвал это серьезным ударом по украинской экономике. 

«Действия России приведут к краху Вооруженных сил Украины», — заявил Джонсон.

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