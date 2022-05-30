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Понедельник, 30 мая, 2022

Полиция опубликовала новые фото с места смертельного ДТП в Сапожке

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Александр Ильин
Александр Ильин

Полиция опубликовала новые фото с места смертельного ДТП в Сапожке

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области опубликовала новые фото с места смертельного ДТП в Сапожке.

Ранее РИА «7 новостей» показало видео момента смертельного ДТП в посёлке Сапожок Рязанской области.

Авария случилась утром 29 мая в рабочем поселке Сапожок, вблизи дома 59 по улице Большая Дорога.

Предварительно установлено: 30-летний местный житель на автомобиле «Ауди А4 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в бетонный забор.

В результате ДТП 27-летний пассажир погиб на месте ДТП. Водитель получил травмы и был госпитализирован. Полиция проводит проверку, обстоятельства происшествия уточняются.

Полиция опубликовала новые фото с места смертельного ДТП в Сапожке
Полиция опубликовала новые фото с места смертельного ДТП в Сапожке
Полиция опубликовала новые фото с места смертельного ДТП в Сапожке
Полиция опубликовала новые фото с места смертельного ДТП в Сапожке

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