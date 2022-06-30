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Четверг, 30 июня, 2022

Полиция ищет очевидцев ДТП в Скопинском районе 2 января

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Татьяна Проводина

Полиция ищет очевидцев ДТП в Скопинском районе 2 января

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Следственное управление УМВД России по Рязанской области просит откликнуться свидетелей ДТП на 277-ом километре дороги Р-22 «Каспий». Об этом сообщает Госавтоинспекция Рязанской области.

Автокатастрофа произошла 2 января около 5:35. 48-летний мужчина за рулём автобуса «НЕОПЛАН», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость, не учёл дорожные и метеорологические условия. Не справившись с управлением, водитель наехал на опору железнодорожного моста.

ДТП унесло жизни 5 человек, ещё четверо были госпитализированы с травмами.

Граждан, располагающих какими-либо сведениями по данному ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 корпус 1.

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