Полицейские поймали браконьера на озере в Касимовском районе

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали на берегу озера с поличным злоумышленника, подозреваемого в незаконной добыче рыбы с помощью остроги. Лодку, рыбу и предметы незаконного лова изъяли.

Оперативники уголовного розыска получили сведения, что на озере Широкое, расположенном в окрестностях деревни Четаево, ночью заметили лодку, с которой мужчина светил прожектором в воду.

Полицейские предположили, что злоумышленник добывал в озере рыбу с помощью остроги. Для этого ночью используют лодку и мощный источник света. Использование остроги является браконьерским способом и запрещено законом.

Сотрудники полиции организовали скрытое патрулирование берегов озера Широкое и вскоре ночью заметили на воде лодку, с которой мужчина светил вниз фарой, а затем бил в водоем палкой.

Через несколько минут лодка пристала к берегу. Выяснилось, что лодкой управлял 38-летний житель города Касимова. В лодке полицейские обнаружили острогу, аккумулятор, электрическую фару и 10 рыб, добытых острогой. Злоумышленника задержали. Лодку, рыбу и приспособления для незаконного лова изъяли.

Дознаватель подразделения дознания межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.