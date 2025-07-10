Полицейские остановили пенсионерку от перевода денег мошенникам в Рязани

В Рязани полицейские остановили пенсионерку от перевода денег телефонным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



Двое сотрудников полиции по Октябрьскому району Рязани в отделении одного из банков стали свидетелями телефонного разговора пенсионерки о срочном переводе денежных средств, в руках женщина держала записку с реквизитами и сильно нервничала. Полицейские поинтересовались у женщины, кому и зачем она намерена перечислить деньги.

Выяснилось, Татьяне Васильевне позвонила якобы сотрудница банка и сообщила, что с одного из ее счетов мошенники списали почти все деньги – осталось только 56 рублей. Девушка предложила пенсионерке спасти оставшиеся средства, хранящиеся на другом счете, иначе их также украдут. Для этого нужно было ехать в банк и сделать перевод на «временный» счет, с которого деньги будут ей возвращены после поимки аферистов.



Полицейские объяснили пенсионерке, что звонившая – мошенница. После этого оператор банка проверила счет, с которого будто бы были списаны накопления – деньги оказались в сохранности.

«Спасибо ребятам! Поеду в церковь и поставлю им во здравие свечи! Они меня спасли», — поблагодарила сотрудников полиции Татьяна Васильевна.