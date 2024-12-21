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Новости России и мира

Появилось видео предположительно падения дрона на улице Красной Позиции в Казани

Алексей Самохин

В интернете появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлён падения дрона на улице Красной Позиции в Казани.

При взрыве беспилотника оказались повреждены автомобили, выбиты окна домов.

Официального подтверждения подлинности видео нет.

Глава Татарстана Руслан Минниханов в телеграм-канале отметил смены тактики вражеских ударов: раньше пытались атаковать промышленные объекты, теперь нападают «на мирных жителей, утром, прямо в их дома».

В Татарстане в субботу и воскресенье отменены массовые мероприятия.

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