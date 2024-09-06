Появилось видео момента наезда на самокатчика в Рязани с регистратора машины

В распоряжении 7info появилось видео с моментом ДТП с самокатчиком, которое случилось вечером 5 сентября на перекрёстке улицы Циолковского и проезда Яблочкова. Запись с видеорегистратора нашему изданию предоставил водитель.

Мужчина ехал с небольшой скоростью на зелёный сигнал светофора:

— У меня видно горящий «зелёный», доп секцию. Еду даже не под мигающий. Один успел проскочить передо мной, другой вылетел на дорогу незаметно, — рассказывает водитель.

Пострадавшего самокатчика доставили в БСМП с тяжёлыми травмами.