Пятница, 6 сентября, 2024

Сбитый в Рязани самокатчик доставлен в БСМП с тяжёлыми травмами

Автор: Алексей Самохин

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Скриншот видео vk.com/voditelrzn62

Вечером 5 сентября в Рязани произошло ДТП с участием мужчины на электросамокате.

Инцидент случился на перекрёстке улицы Циолковского и проезда Яблочкова. Видео последствий столкновения электросамокатчика и автомобиля опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По данным портала YA62.ru, в ДТП у дома № 81 по улице Циолковского пострадал мужчина 1981 года рождения. Рязанца с тяжёлыми травмами в шоковом состоянии доставили в БСМП.

У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, закрытый перелом рёбер и травматический шок.

Официальная информация уточняется.

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