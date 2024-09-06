Сбитый в Рязани самокатчик доставлен в БСМП с тяжёлыми травмами

Вечером 5 сентября в Рязани произошло ДТП с участием мужчины на электросамокате.
Инцидент случился на перекрёстке улицы Циолковского и проезда Яблочкова. Видео последствий столкновения электросамокатчика и автомобиля опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».
По данным портала YA62.ru, в ДТП у дома № 81 по улице Циолковского пострадал мужчина 1981 года рождения. Рязанца с тяжёлыми травмами в шоковом состоянии доставили в БСМП.
У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, закрытый перелом рёбер и травматический шок.
Официальная информация уточняется.