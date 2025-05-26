Появилось расписание нового троллейбуса № 16А. Троллейбусы этого маршрута следуют от площади Мичурина до микрорайона Семчино. Расписание опубликовано на сайте УРТ.

1 мая в Рязани начал работать новый троллейбусный маршрут № 16а. Транспортную доступность микрорайона обеспечивают троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

Троллейбус будет ходить из Семчино в будни с 6:33 до 17:34, в обратную сторону — с площади Мичурина — с 7:35 до 18:35.

В выходные — с 6:16 до 17:10 из Семчино и с 7:17 до 18:11 с площади Мичурина.